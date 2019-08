São Bernardo suspende de novo licitação do transporte coletivo

Do Diário do Grande ABC



15/08/2019 | 16:22



A Prefeitura de São Bernardo suspendeu, na tarde desta quinta-feira (15), o edital do transporte coletivo da cidade, um dia antes da abertura de envelopes com propostas pelo contrato.

O aviso de suspensão foi publicado no site da administração, mas não houve detalhamento dos motivos.

É a segunda vez que o Paço de São Bernardo suspende a concorrência. Na primeira vez, foi por determinação do TCE (Tribunal de Contas do Estado). No início de maio, a Corte acolheu representações contra o edital, citando como falha, entre outros pontos, a adoção de lote único.

Cidades consideradas de grande porte, como São Bernardo (833 mil moradores), costumam dividir em lotes o contrato do transporte público para fomento da concorrência interna e busca de qualidade. Apesar das recomendações, a administração são-bernardense republicou as regras da licitação com lote exclusivo.

O Diário entrou em contato com a Prefeitura e aguarda respostas sobre os motivos da nova suspensão.