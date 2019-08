Casa da Palavra faz oficina de leitura para crianças

Miriam Gimenes



16/08/2019 | 07:24



Um leitor voraz se forma cedo. Por isso que o arte-educador Carlos Lotto não se cansa de passar pelas bibliotecas da região difundindo a beleza – e informação – que mora em cada página de um livro. Tanto que, a partir de hoje, às 10h, ele ministra a oficina Delícia de Palavra, na Casa da Palavra Mário Quintana (Praça do Carmo, 171), em Santo André.

De maneira lúdica e encenada, ele fará leituras para crianças e jovens duas vezes por semana. “Nós queremos encher a Casa da Palavra de crianças, que são o futuro do público do espaço, e não só de Santo André, mas também de outras cidades do Grande ABC. Da experiência que tive em bibliotecas da região, vejo como elas são interessadas em livros, em literatura, em conversar pela cidade, basta só estímulo”, acredita.

Os encontros vão ocorrer de agosto a novembro e cada mês terá um tema: o primeiro será os modernistas; no segundo, contos indígenas; seguido pelo livro infantil, e, para finalizar, literaturas que tenham a conexão Brasil, Portugal e África. “A década de 1920 foi um momento onde o País olhou para si mesmo, e vamos começar por aí, com esse resgate. Os modernistas redescobriram o Brasil”, ressalta. A ideia é que a oficina, no próximo ano, também seja ministrada para adultos.

Os encontros serão toda quarta e sexta-feira, das 10h às 12h e das 14h às 16h. Serão 30 vagas por períodos e a inscrição pode ser feita no local ou pelo telefone 4437-3526 ou 4427-7701.