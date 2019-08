Espetáculo explora nuances de hospitais

Luís Felipe Soares



16/08/2019 | 07:23



As lembranças sobre um lugar especial do passado para todos os presentes em cena servem de ponto inicial para o espetáculo Incandescente, que chega neste fim de semana ao Grande ABC. São as memórias de grupo de pessoas diversas em torno de antigo clube de bocha que adoravam frequentar, que mostram as ideias dos personagens, atuais pacientes de hospital público, no qual se transformou o local de tanto carinho. O público acompanha relatos, recordações e as histórias por trás da antiga e nova realidade revelada no palco.

A peça é a décima montagem da Trupe Teatro de Torneado, que abre temporada amanhã, na programação do Teatro Municipal Euclides Menato (Avenida Pref. Valdírio Prisco, 193), em Ribeirão Pires. Atores e atrizes utilizam a história – uma comédia social – para realizar espécie de jogo épico-dramático com questões relacionadas às políticas de saúde no Brasil. Não faltam sátiras e críticas em meio ao processo artístico do grupo. Direção e dramaturgia são assinadas por William Costa Lima.

Trata-se de segunda parte da chamada Trilogia Colapsos Institucionais, na qual o grupo teatral pesquisa a relação das instituições com a modulação dos corpos e dos imaginários. A primeira etapa foi escrita com Do Ensaio Para o Baile (2017), sobre o universo escolar, com a conclusão prevista para 2020, quando abordarão os presídios.

As apresentações de Incandescente ocorrem aos sábados e domingos, sempre a partir das 18h. O projeto é resultado de acordo de cooperação técnica entre o Sítio Cultural Alsácia e a Prefeitura da cidade, por meio da Secretaria de Cultura. A entrada é gratuita, com os ingressos limitados sendo distribuídos na bilheteria do local uma hora antes do início das sessões, que seguem até 27 de outubro. Interessados em realizar agendamento de grupos especiais para comparecer ao espetáculo devem entrar em contato com o grupo local (@teatrodetorneado).