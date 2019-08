Audi Q8 desembarca no mercado brasileiro; preços começam em R$ 494.990

Leo Alves



15/08/2019 | 16:18

Novo topo de linha da linha de SUVs da marca, o Audi Q8 foi lançado oficialmente no Brasil. Ele chega em duas versões, cujos preços sugeridos são de R$ 494.990 (Performance) e R$ 531.990 (Performance Black. Entretanto, os primeiros compradores terão alguns descontos exclusivos. Dessa forma, os valores caem para R$ 471.990 e R$ 503.990, respectivamente.

Audi Q8: conjunto mecânico

O motor 3.0 TFSI a gasolina de 340 cv e 500 Nm de torque foi o escolhido para o modelo no Brasil. Ele é acompanhado pelo câmbio automático de oito marchas. A aceleração de 0 a 100 km/h é cumprida em 5,9 segundos.

Um sistema híbrido leve, de 48 volts, também faz parte do conjunto mecânico do Q8. Equipado com um alternador de correia (BAS), ele consegue fazer o SUV se descolar entre 55 e 160 km/h com o motor desligado. Há também um sistema de recuperação de energia da desaceleração.

Equipamentos

De série, o SUV traz faróis Full LED, central multimídia de 10,1 polegadas, display de controle do ar-condicionado de 8,6 polegadas, painel de instrumentos digital de 12,3 polegadas e tração nas quatro rodas são alguns dos equipamentos.

O Traffic Jam Assist combina o controle de cruzeiro adaptativo com o Audi Lane Assist. Em utilização, o sistema garante controle em todas as faixas de velocidade, dá suporte ao motorista com aceleração, frenagem, manutenção de velocidade e distância e detecta as marcações de faixas, estruturas da estrada e veículos em faixas adjacentes à frente. Ele também adapta a velocidade de acordo com a condição de tráfego.

Opcionais

Também há alguns opcionais para o SUV no Brasil. O pacote Audi Side Assist agrega algumas tecnonlogias, como o Audi Pre Sense traseiro, que reconhece a iminência de uma colisão e prepara o condutor aumentando o tensionamento dos cintos dianteiros, posicionamento de banco e fechamento de teto solar e vidros, o Exit Warning Assist, que é um aviso de perigo na saída do veículo, o Audi Side Assist, que alerta a mudança de faixa, além do Assistente de Tráfego Reverso, que informa o condutor sobre a possibilidade de um acidente ao realizar uma manobra traseira com a utilização dos sensores e radares do veículo, além de uma breve utilização dos freios, se necessário.

A suspensão a ar adaptativa com amortecimento controlado é outro opcional, com ajustes conforto ou esportivo. Ela pode ser ajustada para quatro modos por meio do sistema Audi Drive Select, variando a altura da carroceria em até 90 milímetros. É possível escolher também rodas de alumínio de 22 polegadas e faróis Full LED Matrix HD.

Foto: Divulgação Audi revela o novo Q8 Foto: Divulgação Audi revela o novo Q8 Foto: Divulgação Audi revela o novo Q8 Foto: Divulgação Audi revela o novo Q8 Foto: Divulgação Audi revela o novo Q8 Foto: Divulgação Audi revela o novo Q8 Foto: Divulgação Audi revela o novo Q8 Foto: Divulgação Audi revela o novo Q8 Foto: Divulgação Audi revela o novo Q8 Foto: Divulgação Audi revela o novo Q8 Foto: Divulgação Audi revela o novo Q8 Foto: Divulgação Audi revela o novo Q8 Foto: Divulgação Audi revela o novo Q8 Foto: Divulgação Audi revela o novo Q8 Foto: Divulgação Audi revela o novo Q8 Foto: Divulgação Audi revela o novo Q8 Foto: Divulgação Audi revela o novo Q8 Foto: Divulgação Audi revela o novo Q8 Foto: Divulgação Audi revela o novo Q8 Foto: Divulgação Audi revela o novo Q8 Foto: Divulgação Audi revela o novo Q8 Foto: Divulgação Audi revela o novo Q8 Foto: Divulgação Audi revela o novo Q8 Foto: Divulgação Audi revela o novo Q8 Foto: Divulgação Audi revela o novo Q8