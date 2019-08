Atriz de Game of Thrones acusa serviço social do governo israelense de tráfico de crianças, entenda!

15/08/2019 | 15:10



A atriz inglesa Josephine Gillan - que participou de Game of Thrones - fez uma acusação grave em seu Twitter. Ela afirma que o serviço social do governo israelense levou sua bebê, de oito meses de idade - e está envolvido em tráfico de crianças.

Dia 7 de agosto, ela postou:

De partir o coração. Meu bebê sendo sequestrado no meio da noite pelo serviço social israelense. Eu não tenho ideia de onde ela está.

Gillan contou que a bebê dela estava morando com uma amiga, desde os cinco meses de idade, já que o serviço social israelense exigiu isso - enquanto ela se tratava de depressão pós-parto.

Depois que a bebê foi levada, ela afirmou que não teve contato com a pequena - e postou dizendo que o serviço social do país participava de tráfico de crianças.

Ao The Independent, oficiais da polícia e do serviço social israelense disseram que levaram a menina após uma ordem judicial, e que isso era o melhor para a criança no momento.

Gillan já havia virado notícia antes, quando revelou que, antes de atuar, trabalhava com prostituição.