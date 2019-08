15/08/2019 | 14:17



Mulher do DJ Alok, Romana Novais compartilhou na madrugada desta quinta-feira, 15, nos stories do Instagram um ultrassom, revelando estar ansiosa para saber o sexo do bebê. "Não aguento mais esperar por esse dia", escreveu, mostrando a imagem do feto.

Horas antes, ela mostrou uma meia, macacão e itens de banho que ganhou de um hotel, e brincou dizendo que logo mais o cachorro da família, Apollo, sentirá ciúme da criança. No domingo de Dia dos Pais, 11, ela publicou um vídeo da reação de Alok ao saber que seria pai.

"Assim que nosso filho nascer, vou contar para ele o quanto você se preocupa e cuida da gente", afirmou Romana que descobriu a gravidez em julho.