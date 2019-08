Meghan Markle e Príncipe Harry são duramente criticados após usarem jatinho particular

15/08/2019 | 14:10



Meghan Markle e Príncipe Harry geraram um fuzuê na imprensa internacional mais uma vez. Segundo informações do site Daily Mail, o casal deu uma escapadinha para Ibiza, na Espanha, para comemorar o aniversário de 38 anos de idade de Meghan, no início de agosto. O duque e a duquesa de Sussex ainda estavam com o filho, Archie Harrison, atualmente com quatro meses de vida. Os três ficaram em uma casa isolada longe de olhares indiscretos, e fizeram questão de estar com seguranças durante a viagem, que ao todo durou seis dias. Mas as pequenas férias da família geraram um probleminha na mídia...

Meghan e Harry usaram um jatinho particular para irem à Ibiza. Acontece que a aeronave emite seis vezes mais dióxido de carbono por pessoa do que um voo programado de Londres, na Inglaterra, para a ilha espanhola. Há cerca de 14 voos regulares de Londres e do sudeste da Inglaterra para Ibiza todos os dias, então não seria uma viagem muito difícil de se fazer. Então, a polêmica foi essa escolha do casal pelo jatinho, um transporte mais poluente, enquanto eles fazem pronunciamentos públicos recorrentes sobre preservar o meio ambiente. Por isso, o duque e a duquesa de Sussex receberam diversas críticas pela internet.

Paul Ekins, professor de Recursos e Política Ambiental do Colégio Universitário de Londres, disse o seguinte ao site Mirror:

- As pessoas que fazem declarações pessoais sobre a mudança climática devem estar conscientes de sua própria marca de carbono. Ouvi recentemente que as celebridades voam para a Sicília em 114 jatos particulares, para falar sobre a mudança climática. Isso pode ser interpretado como os ricos continuando a viver como querem, enquanto ditam às pessoas comuns que precisam mudar. Pessoas mais ricas voam com mais frequência e o aumento nos voos é principalmente por essas pessoas voando mais - não por pessoas mais pobres que começam a voar pouco.

Tenso, hein? E aí, o que você acha?