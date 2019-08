15/08/2019 | 14:10



Kéfera levou os fãs à loucura na última quarta-feira, dia 14! A atriz, que está fazendo intercâmbio na Espanha, postou alguns Stories em clima de romance com um rapaz holandês, que não teve a sua identidade revelada. Apesar de não ter confirmado que está namorando, Kéfera brincou que arranjou um marido europeu.

Tudo indica que a artista conheceu o holandês na Espanha mesmo. Kéfera chegou no país no dia 4 de agosto e ficará até o fim do mês estudando espanhol. Parece que ela se deu bem por lá, hein?

Antes do holandês, Kéfera se relacionou com DJ Eme por cerca de oito meses. Ela também viveu um relacionamento cheio de polêmicas com o empresário Tacyo Munhoz.