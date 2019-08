São Caetano inicia projeto de musicalização nas escolas

Do Dgabc.com.br



15/08/2019 | 13:48



Na noite desta terça-feira (13), os alunos dos primeiros anos das escolas municipais de período integral de São Caetano tiveram uma noite diferente e divertida, no Teatro Paulo Machado de Carvalho. Junto com familiares e professores, as crianças cantaram e dançaram tradicionais cantigas do folclore brasileiro. Foi assim, resgatando a cultura nacional e proporcionando momentos inesquecíveis de interação entre pais e filhos, que a Prefeitura deu início ao projeto Brincadeiras Musicais da Palavra Cantada.

No evento foram entregues, simbolicamente, os primeiros kits, contendo livro, CD e DVD de canções da conhecida dupla Palavra Cantada, formada por Paulo Tatit e Sandra Peres. A partir de hoje (14), todos os 1.200 alunos dos primeiros anos do Ensino Fundamental e os 2.800 alunos de 4 e 5 anos da Educação Infantil começarão a receber o material pedagógico que tem como objetivo proporcionar uma formação musical lúdica e interativa.

O prefeito José Auricchio Júnior (PSDB) e a primeira-dama Denise Auricchio encantaram-se com o trabalho realizado pelos educadores da Secretaria de Educação. E parabenizaram, especialmente, os professores que conduziram as brincadeiras musicais: Mônica Pinheiro, Valquíria Crivelaro e Soraia Lasso Caram Muratt, que fizeram uma linda apresentação, tocando e cantando junto com o público, e o professor Fabiano Augusto João, que conduziu a “macroginástica recreativa”, ao som das músicas infantis.

O chefe do Executivo reafirmou ainda seu compromisso com a qualidade da educação pública do município e anunciou a implantação de mais três programas, no âmbito do Profamília: Auxílio Mais Educação, para complementar a renda de famílias carentes que tenham um filho matriculado na rede municipal; Auxílio Educação Esportiva, para alunos que atuam como atletas das categorias de base do município; e o Auxílio Educação Inclusiva, para alunos assistidos pelo Programa de Inclusão.