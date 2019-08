Relator entregará versão inicial de reforma no dia 23, diz Simone Tebet

15/08/2019 | 13:46



A presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, Simone Tebet (MDB-MS), garantiu que os prazos de tramitação da reforma da Previdência no colegiado serão mantidos. Ela adiantou que o relator da proposta, Tasso Jereissati (PSDB-CE), vai entregar uma versão inicial do parecer no dia 23 de agosto.

A leitura do relatório na comissão está prevista para o próximo dia 28 e a votação do parecer na comissão, dia 4 de setembro.

A senadora afirmou que há um acordo sobre o calendário e que não haverá empecilhos para a tramitação, nem mesmo uma eventual tentativa de obstrução por parte da oposição.

"Pauta importante tem data", disse Simone a jornalistas no período da tarde desta quinta-feira, 15.

Na semana que vem, de terça a quinta-feira, a CCJ fará uma série de audiências públicas. A primeira será na terça, 20, com o secretário especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Rogério Marinho. Ele virá em outro debate na quinta-feira, 22.

Na segunda, a CCJ foi reservada para uma audiência sobre reforma tributária. O relator da proposta no Senado, Roberto Rocha (PSDB-MA), cobrou andamento do tema no colegiado paralelamente à reforma da Previdência.