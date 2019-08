Karol Conka fala sobre críticas após assumir namoro com guitarrista: - É só uma foto, não um fetiche sexual

15/08/2019 | 13:11



Karol Conka marcou presença no Encontro com Fátima Bernardes nessa quinta-feira, dia 14, e abriu o jogo sobre as críticas que recebeu após assumir o relacionamento com o guitarrista Thiago Barromeo. Na ocasião, em que postou uma foto ao lado do amado, a rapper foi chamada de palmiteira.

Ao falar sobre o assunto, Karol disse o seguinte:

- Eu acho que a gente vive numa época em que as pessoas estão bastante nervosas e querem dar a sua opinião para tudo. É só uma foto que mostra uma história de amor e não um fetiche sexual. Eu não estou com ele porque ele é branco ou qualquer coisa do tipo. Eu nunca expus a minha vida amorosa. Pelo fato de eu ser negra e militante as pessoas se surpreenderam, mas lutar contra o racismo não quer dizer separar o branco do preto.

Arrasou, né?