Toyota Yaris na ponta: conheça os hatches que menos depreciaram no primeiro semestre

Da Redação, com assessoria



15/08/2019 | 13:18

Campeões de vendas, os hatches dominaram o mercado automotivo no início de 2019, de acordo com a Fenabrave. Por conta da importância deste segmento, a KBB Brasil, fez uma análise dos modelos que menos e mais perderam valor no primeiro semestre do ano, baseado em veículos com ano/modelo 2019 e vendidos como 0KM entre janeiro e junho deste ano, sendo que já possuíam ofertas no mercado de seminovos em janeiro. Mais de 400 versões foram analisadas.

Hatches que menos depreciaram

O Yaris, hatch da Toyota, abre o ranking com a menor taxa de depreciação em 2,01% após um ano de uso. Em seguida, a alemã Volkswagen conta com a dobradinha Golf e Fox, com 2,27% e 2,65% em perda de valor, respectivamente. Mercedes-Benz, com o Classe A (3,23%), e Caoa Chery, com o QQ (3,96%), completam os cinco primeiros.

Em contrapartida, os dois hatches que mais perderam valor no período pertencem a Ford. Ka e Focus se posicionam no ranking com 14,12% e 16,18% de depreciação, respectivamente.

Conceito aplicado

Neste estudo, foi aplicado o conceito de depreciação por modelo, levando em consideração um índice ponderado que atribui pesos diferentes às versões, conforme seu volume de vendas. A depreciação usa o valor do veículo 0 Km em um período determinado em relação a seu atual valor residual, sempre considerando o mesmo ano/modelo e sem o mesmo rigor de sua definição contábil, que tem regras muito estritas.

A KBB utiliza tecnologias de análise de dados e Big Data para produzir os levantamentos de precificação e desvalorização de veículos novos e usados. Os valores deste ranking foram gerados por meio de um complexo algoritmo, que analisa diversos fatores de comportamento do mercado automotivo brasileiro, além de seguir uma análise de especialistas.

Confira abaixo a relação completa dos modelos com as menores e maiores taxas de depreciação dos seis primeiros meses de 2019.

MARCA/MODELO Depreciação: Jan/19 a Jun/19 Toyota Yaris Hatch -2,01% Volkswagen Golf -2,27% Volkswagen Fox -2,65% Mercedes-Benz Classe A -3,23% Caoa Chery QQ -3,96% Toyota Etios Hatch -4,55% Volkswagen Polo -4,57% Volkswagen Gol -5,07% Nissan March -6,11% Hyundai HB20 -6,68% Fiat Argo -7,11% Peugeot 208 -7,11% Volkswagen Up -8,17% Citroën C3 -9,41% Fiat Mobi -9,59% Peugeot 308 -10,57% BMW i3 -10,75% Chevrolet Onix -10,96% Renault Sandero -10,99% Renault Kwid -11,67% Fiat Uno -13,58% Ford Ka -14,12% Ford Focus -16,18%

