Festas populares na América Latina

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



15/08/2019 | 12:16



Que o povo latino é festeiro disso ninguém tem dúvida. Não apenas brasileiros, como mexicanos, colombianos e argentinos têm em festas populares grandes cartões postais que movimentam o turismo. Pensando nisso, a booking.com, empresa líder mundial em conectar os viajantes, lançou recentemente o site Loco Por Ti (www.loco-por-ti.com) com informações detalhadas e fotos sobre 16 festas bem conhecidas no continente. O website faz parte do projeto Loco Por Ti, América, que tem intuito de motivar o viajante a redescobrir diferentes destinos de viagem da América Latina e mostrar que temos o inesperado aqui também.

Loco Por Ti conta a história de festividades importantes para a cultura popular de cada nação, como a Fiesta Nacional de la Vendimia, na Argentina; Festa de São João de Caruaru, em Pernambuco; Carnaval de Negros e Blancos de Pasto, na Colômbia; e o Dia dos Mortos, no México, entre outros.

E quando falamos em festa, não há país mais desejado pelos latino-americanos do que o Brasil, isso é o que aponta pesquisa da booking.com realizada em março com 4.000 respondentes de Brasil, México, Colômbia e Argentina, sendo 1.000 por país, com homens e mulheres de 18 a 60 anos que já realizaram pelo menos duas viagens internacionais. O resultado aponta que, quando se fala em fazer alguma viagem internacional para aproveitar festa popular, o Brasil é a principal opção para mexicanos (56%), colombianos (50%) e argentinos (47%).

O Carnaval é o que motiva os turistas que viajam ou querem viajar com a finalidade de conhecer evento popular de um país. Dos mexicanos que escolhem o Brasil como melhor destino para festividades, o Carnaval é o preferido de metade (50%) deles. A festa também atrai mais fortemente 44% dos colombianos e 39% dos argentinos.

Já os viajantes brasileiros, quando pensam em viajar para o Exterior com o motivo principal de conhecer uma festividade nacional, tem seus olhos voltados para o México e sua festa do Dia dos Mortos: mais de três quartos (38%) gostariam de visitar o país.

CALENDÁRIO

Se você é daqueles viajantes que gosta de festas populares, dá para se programar para curtir todas, mas é preciso se apressar. Neste mês ocorre o Festival Mundial de Tango, na Argentina, e a Feira das Flores, na Colômbia. Em outubro, é a vez do Brasil proporcionar o Círio de Nazaré, em Belém. A programação segue em novembro com o Dia dos Mortos, tradicional festividade mexicana.

Dezembro é mês recheado de eventos: Carnaval de Brancos y Negros e Feira de Cali, ambos na Colômbia, e Festas Decembrinas e Peregrinação da Virgem de Guadelupe, as duas no México.

A temporada 2020 começa com o Festival Nacional del Folklore (Cosquín) e o Carnaval de Gualeguaychú, os dois na Argentina. Eles antecedem o principal evento do ano, que o carnaval brasileiro, em fevereiro, mês que ainda conta com o carnaval de Barranquilla.

Em março acontece a Vendimia e em junho dois eventos no Brasil: Parintins, no Amazonas, e São João de Caruaru, em Pernambuco. Em julho a parada é no México para o Guelaguetza.