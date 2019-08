Ana Hickmann faz reflexão sobre atentado cometido por fã: - Uma pessoa que queria muito o mal da nossa família, e conseguiu

15/08/2019 | 12:11



Ana Hickmann resolveu se pronunciar sobre o novo julgamento que o cunhado, Gustavo Correa, terá que enfrentar no dia 10 de setembro. Como você viu, Gustavo responderá novamente por homicídio doloso, quando há intenção de matar, após ter disparado três tiros contra Rodrigo Augusto de Pádua, um fã que invadiu o quarto de hotel de Hickmann em maio de 2016. Em posse de uma arma, Pádua manteve a modelo e sua assessora, Giovana Oliveira, na época esposa de Gustavo, reféns. A situação levou a um confronto corporal entre o empresário e o fã, e terminou com Gustavo desarmando Pádua e o matando com o revólver. Ele alega legítima defesa.

- É difícil, é muito difícil. A gente sabe que infelizmente vamos sofrer muito com algo que não foi planejado por nós, e que foi ato de uma pessoa totalmente desequilibrada. Passar por isso de novo está sendo bem difícil, não só pra mim, mas para toda a família, principalmente a do Gustavo. Eu coloco ele como o nosso herói. E o mais difícil é entender o por quê esse promotor continua querendo isso. Algumas pessoas já falaram que ele quer aparecer, e tenho certeza disso. A gente vai ter que enfrentar e vamos enfrentar juntos, como fazemos desde aquele fatídico dia. E a Justiça vai estar do nosso lado, desabafou a apresentadora, em entrevista ao programa A Tarde É Sua.

Já para o programa Fofocalizando, Hickmann fez uma reflexão sobre o atentado que sofreu, afirmando que Pádua conseguiu, de um jeito ou de outro, atingir duramente a sua família.

- Foi uma pessoa que queria muito o mal da nossa família e conseguiu. Não tirou a nossa vida, como ele tinha planejado, mas conseguiu sim trazer muita tristeza, muito problema, muita falta de sono, muito desgaste físico e psicológico... Mesmo já tendo sido provado e comprovado, que a juíza já tenha entendido que o Gustavo agiu em legítima defesa, que salvou não só a minha vida, mas a própria, a da Giovana, a da nossa família... tem uma pessoa que continua apontando e achando que não está certo, disparou a modelo, falando novamente do promotor que exigiu um novo julgamento para Gustavo.