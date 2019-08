Thais Fersoza mostra bastidores de festa de aniversário dos filhos, Melinda e Teodoro

15/08/2019 | 12:11



Thais Fersoza e Michel Teló fizeram uma festinha para celebrar o aniversário de Melinda e Teodoro, que nasceram em datas próximas e completaram, respectivamente, três anos e dois anos de idade! Para o seu canal do YouTube, Thais mostrou a seus fãs detalhes e cenas bem fofas de como foi a comemoração.

Logo no começo do vídeo, ela explica que estava em um dilema para definir o tema, mas no fim, optou por juntar dois desenhos que os filhos gostam: Patrulha Canina e Frozen! Por isso, a festinha teve diversos personagens diferentes e divertidos, o que tornou os registros ainda mais fofos.

A hora do Parabéns, mostrado com mais detalhes, foi bem especial, já que o coro mostra que os convidados intercalaram os nominhos de Melinda e Teodoro!

Ao fim do dia, a esposa de Teló ainda diz:

- Foi muito legal a festa, foi muito divertida, a gente amou, foi incrível! Eu não imaginava que as crianças iam gostar tanto, se divertir tanto, disse, acrescentando que Melinda pirou com os personagens, mas o Teodoro, ainda com dois anos, ficou um pouco sem entender!

Ela, depois, se define como cansada, porém afirmando que estava com cara de mãe realizada e feliz.