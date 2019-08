Embarque neste sonho de verão

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



15/08/2019 | 12:10



Embarcar em cruzeiro marítimo está nos planos de boa parte dos turistas brasileiros. Basta fazer uma pesquisa entre seus familiares ou amigos do trabalho para constatar isso. O preço, em um primeiro momento, assusta bastante, mas o luxo e o requinte das gigantescas instalações e a estrutura focadas em garantir momentos de pura tranquilidade pesam na balança.

A boa notícia é que tem crescido cada vez mais a oferta de cabines na temporada brasileira, que começa em outubro e vai até abril, – aumento de 6,3% de leitos em relação a última temporada – além da padronização do sistema all-inclusive, que oferece alimentação completa durante a estadia. A consequência disso são valores mais baixos, além de ser competitivos com roteiros terrestre ou aéreos.

Uma das empresas que opera no Brasil, a Costa Cruzeiros, oferece passeios de quatro dias (três noites) por R$ 1.494,20 por pessoa, com pensão completa. Um exemplo é o navio Costa Fascinosa, com 290 metros de comprimento, capacidade para 3.800 passageiros e 1.100 tripulantes, que sairá do porto de Santos em 7 de dezembro. No dia seguinte atraca em Balneário Camboriú, em Santa Catarina, depois vai até Ilhabela, no Litoral Norte de São Paulo, antes de retornar ao local de origem.

Como comparação, diária com pensão completa no Infinity Blue Resort e Spa, em Balneário Camboriú, custa R$ 609 por pessoa e a viagem de avião saindo de São Paulo, mais R$ 400 no mesmo período. ou seja, se colocarmos na ponta do lápis, o cruzeiro é mais vantajoso porque, além de levar o turista a dois destinos diferentes, ainda proporciona entretenimento durante o deslocamento com alimentação inclusa.

Outra empresa que atua no mercado brasileiro, a MSC contará com quatro navios para atender o Brasil e a América do Sul. A companhia terá oferta total de 117 mil cabines no período, aumento de 15% em relação à temporada 2018/2019.

Entre as opções está o MSC Seaview, que é o maior mais moderno navio da história a operar no Brasil, oferecendo infraestrutura revolucionária, com o que há de mais novo e tecnológico. Com 323 metros de comprimento, 72 metros de altura e capacidade para 5.300 hóspedes, o meganavio terá embarques em Santos e Salvador, e realizará minicruzeiros de três e quatro noites, alternando escalas em Porto Belo, Balneário Camboriú, ambas em Santa Catarina, e Búzios, no Rio de Janeiro, além de roteiros de seis a oito noites pelo Sudeste e Nordeste, alternando escalas em Ilhabela, Búzios, Ilha Grande (Rio de Janeiro), Ilhéus (Bahia) e Salvador.

Além de grandioso, o MSC Seaview oferece experiência mais próxima ao mar e conta com amplas áreas de lazer como parque aquático para as crianças, cinco piscinas e 13 hidromassagens, duas tirolesas com 105 metros de comprimento cada, toboáguas, boliche, cinema XD, simulador de Fórmula 1, teatro com shows ao estilo Broadway e espaços exclusivos para crianças, ou seja, não deixa nada a desejar para os principais resorts brasileiros.

Só que para ter a experiência de navegar a bordo do MSC Seaview o turista terá de investir um pouco mais. Roteiro básico saindo do porto de Santos no dia 15 de fevereiro com parada em Búzios antes de retornar, no dia 18 – quatro dias e três noites – custa a partir de R$ 2.237 por adulto em cabine dupla, no sistema all-inclusive

MERCADO EM CRESCIMENTO

Segundo levantamento da Clia Brasil (Associação Brasileira de Cruzeiros Marítimos), foram ofertados 500 mil leitos na temporada que terminou em março, número 15% acima do período 2017/2018, com 545 escalas em alguns dos destinos mais desejados do Brasil como Rio de Janeiro, Santos, Búzios, Salvador, Ilha Grande, Ilhabela, Ilhéus, Balneário Camboriú, Portobelo, Cabo Frio, Recife, Angra dos Reis, Maceió, Ubatuba e Fortaleza.

A estimativa é que esse período tenha causado impacto na economia brasileira acima de R$ 2 bilhões, considerando os 15% a mais de viajantes (números estão em fechamento e ficam prontos no fim de agosto).

Já para temporada que começa em outubro, o Brasil receberá oito navios da MSC (Seaview, Sinfonia, Fantasia, Música e Poesia), Costa (Pacifica e Fascinosa) e Pullmantur (Soberano – fretado pela CVC Corp), trazendo 531.121 leitos divididos por 144 roteiros e 575 escalas. Outra novidade da temporada 2019/2020 é a cidade de Itajaí, em Santa Catarina, que passará a ter embarques e desembarques, ampliando as opções para os moradores do Sul.

“Nos próximos oito anos serão 130 novos navios no mercado e estamos em constante trabalho e articulações para oferecer mais opções de roteiros pelo Brasil e América do Sul, além de melhorar nossas condições tanto em infraestrutura quando em legislação para podermos captar alguns desses navios para o Brasil, a cada nova temporada”, reforça o presidente da Clia Brasil, Marco Ferraz.

