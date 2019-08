Novos e inusitados destinos de cruzeiros pelo mundo

Redação



15/08/2019 | 11:48

Para quem gosta de conhecer locais diferentes e aproveitar muito durante os dias de folga, optar em fazer uma viagem de navio pode ser uma boa opção. A bordo de uma embarcação, o viajante pode conhecer várias cidades em um curto período e não precisa ficar arrumando e desarrumando malas em todas as paradas. A R11 Travel separou uma série de destinos de cruzeiros pelo mundo.

Royal Caribbean

A companhia possui cruzeiros de sete noites com itinerários que se iniciam e terminam em Dubai, maior cidade dos Emirados Árabes Unidos, a bordo do Jewel of the Seas, com saída em 16 de dezembro de 2019.

A partir de Dubai passando por Abu Dhabi, a próxima parada é em Sir Bani Yas, que tem se desenvolvido de maneira sustentável e é um exemplo na região. Na sequência a parada é em Muscat, capital de Omã, região de Cartagena cercada por uma muralha antiga.

Em cabine interna dupla, a saída custa a partir de R$ 1.808, por pessoa, com taxas não incluídas.

Celebrity Cruises

A Celebrity Cruises navega pela Ásia com o recém-transformado Celebrity Millennium. Entre os roteiros feitos pelo navio, está o encontro do passado com o futuro em cidades do Japão e da Coreia do Sul.

O navio sai de Yokohama, cidade japonesa ao sul de Tóquio, que possui um porto aberto há quase 200 anos para o comércio exterior. A cidade possui um parque botânico, que abriga residências japonesas preservadas de diferentes épocas.

São 14 noites de cruzeiro com passagem por Kobe, uma das maiores cidades do Japão (que será sede do Mundial de Atletismo Paralímpico em 2021), Hiroshima (uma das cidades símbolo da Segunda Guerra Mundial) e Beppu, cidade conhecida pelas suas águas termais.

O cruzeiro continua por Kagoshima e Fukuoka, cidade dos templos, ruínas de castelos, praias e centros modernos de compras. No nono dia de viagem, os hóspedes do Millennium chegam a Busan, a primeira cidade coreana do cruzeiro, que é formada por belas praias e alguns dos templos mais antigos do país.

A parada seguinte é na ilha Jeju, conhecida pelos balneários, paisagens vulcânicas e cavernas que abrigam lavas do monte Halla, vulcão adormecido local. Já Seul, a capital da Coreia do Sul, com seus arranha-céus, abriga o futurista Dongdaemun Design Plaza e tem inúmeros templos budistas, mercados de rua e muita tecnologia.

A parada final está em Xangai, maior cidade chinesa e um núcleo financeiro global, com suas enormes torres tecnológicas de escritórios, que iluminam todo o horizonte da cidade.

Com saídas a partir de 12 de outubro de 2019, em cabine interna dupla, os preços partem de R$ 7.059, por pessoa, com taxas não incluídas.

Azamara

Aqueles que querem curtir uma experiência sem igual podem embarcar no Azamara Quest durante 24 noites e atravessar o oceano Índico, de Mumbai, na Índia, à Cidade do Cabo, capital na África do Sul. Os viajantes que optarem por esta viagem passarão o Réveillon no Azamara Quest e serão um dos primeiros a experimentar destinos africanos a partir de uma nova perspectiva.

Após sair de Mumbai, a embarcação parte para Cochin. A cidade indicana conquista os visitantes com suas influências das gigantes redes de pesca chinesas a das casas ao estilo português.

O novo ano começa com três dias no mar, para que os hóspedes possam se recuperar da comemoração antes de desembarcaram em Seychelles, onde as ilhas de Mahe e Praslin esperam com algumas das melhores praias do mundo.

Azamara, no continente africano, e Mombasa, no Quênia, também fazem parte do roteiro. O trajeto inclui ainda as ilhas de Zanzibar e das Especiarias.

Após três dias navegando pela costa leste da África, é a vez de conhecer Maputo, capital do Moçambique. Depois, o navio segue para a África do Sul, onde é possível experimentar a vida selvagem em uma reserva de caça em Richards Bay, ver praias de Durban e visitar um parque de elefantes em Port Elizabeth. A viagem termina na Cidade do Cabo.

Com saídas em cabine interna dupla, os preços partem de R$ 15.406, por pessoa, com taxas não incluídas.

Pullmantur Cruzeiros

A Pullmantur Cruzeiros passa a viajar pela Islândia em 2020. O novo cruzeiro passa por vários destinos naturais surpreendentes e inclui lugares como Tórshavn e Seydisfjördur, juntamente com a capital Reykjavik, uma cidade cheia de energia.

Os cruzeiros de sete noites partem de Trondheim, cidade mais antiga da Noruega e de tradição viking. No terceiro dia, os hóspedes chegam as Ilhas Faroé e sua capital Tórshavn, território autônomo da coroa dinamarquesa. Os fãs de histórias em quadrinhos vão reconhecer a cidade, pois seu nome significa Porto de Thor, em homenagem ao deus do trovão, da mitologia nórdica.

No quarto dia de viagem, a embarcação chega a Seyðisfjörður, primeira cidade da Islândia, a leste da ilha e na parte interior do Fiorde que leva o mesmo nome. Depois, é a vez de conhecer Akureyri antes de desembarcar em Reykjavik.

Os preços partem de R$ 1.309, em cabine interna dupla, por pessoa, com taxas não incluídas.

