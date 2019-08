No Brasil, Orkut é banido do Tinder e xinga muito no Twitter

Orkut Büyükkökten, criador da rede social homônima, estava em Porto Alegre ontem (14) à noite e, ao usar o Tinder, acabou sendo bloqueado no app de paquera. A saída escolhida pelo engenheiro de software turco foi reclamar no Twitter.

Em inglês, Orkut enviou a seguinte mensagem: “Alguém tem o contato do Tinder? Estou em Porto Alegre, no Brasil. Alguns usuários pensaram que minha conta era fake e me denunciaram. O Tinder bloqueou minha conta. Eu estava no meio de conversas com pessoas, fazendo novas amizades. #Tinder #SouReal #PrecisoDeAjuda“.

O pedido de ajuda foi parar nos Trending Topics do Twitter e rapidamente virou meme entre os brasileiros. Abaixo, você confere o post original:

Does anyone have a contact at Tinder? I’m at Porto Alegre in Brazil. Some users thought my account was fake and reported me. Tinder blocked my account. I was in the middle of chatting with people, making new friends. #tinder #iamreal #needhelp

