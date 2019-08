Isabella Fiorentino faz desabafo na web e revela que filho passou por cirurgia de emergência

15/08/2019 | 11:11



Isabella Fiorentino usou a última quarta-feira, dia 14, para desabafar sobre sua vida e exposição nas redes sociais. Ela, que é mãe de trigêmeos, frutos de seu casamento com Stefano Stefano Hawilla, afirmou quer quer quebrar essa visão de que leva uma vida perfeita, já que passa por perrengues como todo mundo e precisa enfrentar diariamente as dificuldades de cuidar de Lorenzo, um de seus filhos, que nasceu com necessidades especiais em decorrência do parto prematuro.

- Tenho problema como todos, enfrento situações difíceis, lutas diárias... Tenho problemas como todo mundo. Tenho um filho especial que demanda muita atenção, afirmou a apresentadora.

Segundo Isabella, o fato de não expor tudo que acontece em sua vida se dá pois ela procura preservar Lorenzo, Nicholas e Bernardo, que estão com oito anos de idade.

- As pessoas que me conhecem pelo Instagram, me conhecem de maneira editada, com os melhores momentos. Sempre bonita, arrumada, bem vestida. Mostro um lado editado. Acho bom não mostrar tanto a minha intimidade. São milhões de pessoas que estão me vendo e é um pouco de exagero mostrar a intimidade.

Ainda assim, ela declara que gostaria de compartilhar alguns detalhes, principalmente da vida de Lorenzo, que tem acompanhamento de um time de fisioterapeutas, terapeuta ocupacional, fonoaudióloga e psicóloga.

- Adoraria mostrar as conquistas do meu filho, as pequenas vitórias dele, assim como dos outros dois, os perrengues...

A apresentadora relembrou um momento complicado, quando precisou cancelar sua festa de aniversário, pois o filho precisou passar por um procedimento cirúrgico.

- Um dia antes do meu aniversário - daria uma festa para 250 pessoas -, o Lorenzo precisou passar por uma cirurgia de emergência. Tive que cancelar tudo. Ninguém sabe que eu passo por essas coisas, afirmou, sem entrar em detalhes da operação.

No entanto, Isabella contou que gosta de acompanhar o dia a dia das crianças.

- Adoraria dividir mais a minha intimidade, a Isabella verdadeira. Só que não paro um minuto na minha vida. Meu dia é muito corrido. Levo os meus filhos à escola todos os dias, vou buscá-los quatro vezes por semana. Levo o Lorenzo a quase todas as terapias. Organizo as agendas, mas também dou meus foras. Outro dia, achei que eles fossem se apresentar no coral, cheguei lá e não os vi no palco. Era uma atividade à parte. [...] Já me deu um burn out de chorar, ficar desesperada... Teve um dia que eu me abri com meu marido, de chorar. Falei: Amor, eu não consigo dar conta de tudo. E ele recebeu de uma forma tão linda. Disse: Você já faz tanto.

Por fim, a apresentadora falou sobre a onda de comentários indelicados na web.

- Teve um dia que eu postei uma foto sorrindo e escrevi na legenda algo como: Cara de feliz, né? Quem tem fé não ter como não ser feliz. Aí, comentaram: Com seu salário não tem como não ser feliz. Não é isso. Tem tanta gente que tem dinheiro e se mata, tem tanta gente que não tem quase nada e é pleno, vive a resiliência e é feliz.