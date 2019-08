Fernando faz declaração de amor para Maiara e Maraisa e responde se já confundiu as duas irmãs

15/08/2019 | 11:10



Fernando, da dupla com Sorocaba, retomou recentemente o seu namoro com Maiara, que faz dupla com Maraisa! O sertanejo, desde então, tem feito postagens fofas nas redes sociais. Dessa vez, ele resolveu fazer uma homenagem às irmãs com um clique em que aparece entre elas. Na legenda, aproveitou para fazer uma declaração bem fofa para as duas:

Eu não amo vocês apenas pelo que vocês são, mas pelo o que sou quando estou com vocês...

Nos comentários, é possível ver a própria Maiara dizendo o seguinte:

Meus amores. E eu te amo porque você é o homem mais perfeito do mundo!

Já Maraisa também aparece nos comentários:

Eu amo vocês mais que tudo.

Além disso, era possível ver uma pergunta curiosa de uma fã:

Você já confundiu as duas e abraçou a Maiara achando que era a Maraisa?

Como resposta, Fernando deu risada ao falar:

Deus tá sempre no comando.

Teve uma pessoa que ainda apontou:

Foi por isso que a maiara ficou ruiva... pra não ter esse risco!