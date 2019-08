Casal é detido por tráfico de entorpecentes em Santo André

Do Dgabc.com.br



15/08/2019 | 11:08



Na tarde desta quarta-feira (14), a Polícia Militar prendeu casal por tráfico de entorpecentes. A equipe notou que os indivíduos ficaram nervosos ao serem abordados na Estrado do Pedroso, em Santo André. O condutor, Vitor Hugo Martins, de acordo com boletim de ocorrência, desrespeitou a ordem de parada, empreendendo fuga e, em determinado trecho da via, arremessou pela janela um objeto na cor branca, posteriormente identificado como um celular.

Após Martins e Luana de Almeida Silva serem parados, a polícia também encontrou no carro, no banco do passageiro, uma sacola com diversas substâncias entorpecentes prontas para a comercialização. Foram apreendidos cocaína (623 gramas), maconha (399 gramas), 1000 eppendorf''''s (tipo de tubo para colocar cocaína), 3000 embalagens plásticas, uma balança de precisão portáti, três rolos de papel filme, um rolo de saco plástico, um funil e 100 tubos de lança perfume. A dupla foi encaminhada ao 6º DP e segue presa.