MP realiza operações contra integrantes de organizações criminosas em nove Estados

15/08/2019 | 10:12



O Ministério Público realiza nesta quinta, 15, operações contra integrantes de organizações criminosas em nove Estados - Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Mato Grosso do Sul, Pernambuco e Rio de Janeiro. Entre os alvos das ações estão membros de facções como o Primeiro Comando da Capital, o "Bonde dos 13", a "Família Terror do Amapá" e a "Família do Norte". As operações investigam ainda "laranjas" do Comando Vermelho e policiais militares denunciados por corrupção e associação criminosa.

Ao todo, os Grupos de Atuação Especial Contra o Crime Organizado cumprem 300 mandados judiciais, entre ordens de prisão e de busca e apreensão. As ações são articuladas pelo colegiado que reúne os Gaecos do País, o Grupo Nacional de Combate às Organizações Criminosas (GNCOC).

Rio de Janeiro

No Rio de Janeiro, os agentes do Gaeco realizam três operações simultâneas.

Uma delas cumpre 41 mandados de busca e apreensão contra policiais militares - oito denunciados por associação criminosa e crime de corrupção passiva e um acusado de associação para o tráfico de drogas. Todos os investigados foram afastados de suas funções pela Justiça.

A segunda visa prender sete traficantes em comunidades do Complexo de Madureira.

Já a terceira operação cumpre ordens de prisão contra acusados de lavagem de dinheiro do tráfico de drogas. Segundo o MP, os denunciados atuavam como "laranjas" para ocultar o dinheiro ilícito do tráfico de integrantes da facção Comando Vermelho.

Bahia

Na Bahia, o Ministério Público realiza 19 prisões e 25 buscas nos municípios de Senhor do Bonfim, Jacobina, Juazeiro, Capim Grosso, Serrolândia e Lauro de Freitas. Entre os alvos estão integrantes de um grupo ligado ao PCC que atua com tráfico de drogas e é responsável por homicídios no Estado.

Onze promotores de Justiça, 74 policiais militares e 99 policiais rodoviários federais participam da ação.

Pernambuco

A operação cumpre um mandado de prisão e busca e apreensão em Petrolina em apoio à operação que combate a lavagem de dinheiro no Rio de Janeiro.

Ceará

No Ceará, são cumpridos 35 mandados de prisão e 29 mandados de busca e apreensão contra integrantes do PCC.

Mato Grosso do Sul

No Estado 15 mandados de prisão estão sendo cumpridos contra integrantes do PCC com atuação no estado.

Acre

No Acre, agentes do Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado realizam uma revista na Penitenciária Francisco de Oliveira Conde, em Rio Branco, com foco em pavilhões de membros do Primeiro Comando da Capital e da facção "local Bonde dos 13", aliada ao PCC.

A ação visa reunir informações e identificar os líderes das organizações.

Segundo o MP, paralelamente, foram denunciados à Justiça 69 integrantes do Comando Vermelho que foram presos na Operação Hemolíse, realizada no último mês na Capital e outros quatro municípios.

Alagoas

A operação cumpre, em municípios do litoral norte de Alagoas, 37 mandados de busca e apreensão e 42 de prisão contra integrantes do Primeiro Comando da Capital (PCC). As ordens foram expedidas pela 17ª Vara Criminal da Capital.

Amapá

No Amapá, a ação mira a "Família Terror do Amapá" e combate o tráfico de drogas no Estado. As ordens são cumpridas na capital, em Santana e e em Porto Grande.

Amazonas

Agentes do Gaeco cumprem no Amazonas três mandados de prisão e sete de busca e apreensão. Dentre os alvos da medida, encontram-se lideranças da organização criminosa Família do Norte, considerada a terceira maior facção do Brasil.