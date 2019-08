Romana Novais declara ansiedade ao mostrar ultrassom de bebê que espera com Alok

15/08/2019 | 10:11



Romana Novais e Alok estão contando os dias para a chegada do primeiro filho! Na madrugada desta quinta-feira, dia 15, a esposa do DJ brasileiro resolveu compartilhar um ultrassom em seu Stories do Instagram, e revelou estar contando os dias para saber o sexo da criança.

Não aguento mais esperar por esse dia..., escreveu a mamãe de primeira viagem.

O casal, que oficializou a relação em maio de 2018, já comemorou o Dia dos Pais no último domingo, dia 11. Emocionado, Alok relembrou que não foi a primeira vez que ele se sentiu pai, já que Romana perdeu uma criança devido a um aborto espontâneo.

Mas logo percebi que essa luz que passou por nós, transformou nossas vidas e despertou um sentimento genuíno de amor e união! A vida começou a ter muito mais sentido. Deus sabe o que faz! E eu só consigo celebrar e agradecer por viver esse sonho.

O casal anunciou a gravidez dia 19 de julho, durante a apresentação do DJ no Tomorrowland na Bélgica.