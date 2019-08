Amigos de Pedro Scooby contradizem história contada por Luana Piovani sobre briga entra ela e o ex-marido

15/08/2019 | 10:11



Luana Piovani postou um vídeo fazendo um desabafo sobre a briga que teve com Pedro Scooby por conta dos filhos, que estão viajando com o pai, certo? A apresentadora contou que não consegue falar com as crianças há dias porque o ex-marido não antede os telefonemas dela e nem responde as mensagens. Ela ainda disse que ele falou um monte de baixarias na resposta e tentou atacá-la. Porém, segundo a jornalista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, amigos próximos do surfista contam outro lado da história.

Antes de viajar, Scooby perdeu o voo e brincou que, mesmo com alguém fazendo macumba para que não desse certo, ele iria viajar com os filhos. Piovani não gostou nada dessa indireta e no vídeo respondeu dizendo que, na verdade, ela e a babá Angelina ficaram preocupadas com a situação e tentaram resolver, e ainda completou dizendo que o surfista era irresponsável, pois tinha perdido dois documentos e esquecido o passaporte de um dos filhos. Porém, segundo a colunista, a apresentadora fez questão de levar as crianças no aeroporto, o que todos já acharam estranho, e acabou esquecendo um dos passaportes em casa. Esse teria sido o real motivo da perda do voo e o problema só foi resolvido com a ajuda de Angelina, que conseguiu buscar o documento. No meio disso tudo ainda estava Anitta, já que a cantora cuidou das crianças no aeroporto enquanto o surfista resolvia o ocorrido.

Depois desse rolo todo o surfista conseguiu viajar com os filhos, mas os perrengues não acabaram no aeroporto. Piovani também desabafou no vídeo e nas redes sociais sobre não estar conseguindo ter contato com os pequenos, pois Scooby não a respondia e tinha passado o número errado de sua amiga e anfitriã na Califórnia, a esqueitista Letica Bufoni. Mas os amigos do surfista disseram que isso foi culpa dela:

- Luana, a babá e todos que estão com ela em Portugal possuem o número do Pedro. O número da Letícia mudou, e o Pedro não conseguiu avisa-lá porque ele está bloqueado por ela. Ela diz que tenta falar com o Pedro e não consegue, mas está se contradizendo, porque foi ela quem bloqueou o Pedro. Ela bloqueia ele toda hora, porque fala o que quer falar e depois bloqueia de novo. Se ela quer falar e ter retorno, é só desbloquear.

A fonte ainda disse que foi Leticia quem resolveu a situação, já que ela ligou para Luana e deixou a loira falar com os filhos e o ex-marido. Depois de falar com o surfista, Piovani contou durante o vídeo que o ex-marido iria antecipar a volta dos filhos para Portugal e disse que ao fazer isso ele não estaria colocando os filhos como prioridade. Porém, os amigos de Scooby disseram que o motivo da antecipação é pelo fato de o surfista ter fechado um trabalho:

- Pedro vai precisar adiantar a volta por causa de um trabalho que ele fechou. Mas a Luana coloca isso de forma negativa como se fosse uma provocação da parte dele pelo tanto de coisa que ela expôs na internet, e não é.

Desde que o surfista assumiu o namoro com Anitta, ele e Piovani vivem se atacando e soltando indiretas. Enquanto Scooby se joga em uma nova relação, a apresentadora está aproveitando a vida de solteira e fez questão de deixar isso bem claro nesta quinta feira, dia 15, ao responder o comentário de um seguidor. O fã brincou para prestarem atenção, porque ela está solteira, e a personalidade respondeu:

E com o rodo na mão, papai.