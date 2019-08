Alinne Prado e Jefferson são eliminados do Dancing Brasil

15/08/2019 | 09:10



Não deu para Alinne Prado e Jefferson! A dupla foi a escolhida para se despedir do Dancing Brasil na noite da última quarta-feira, dia 15. Os dois dançaram samba ao som do sucesso O Canto da Cidade e não agradaram os jurados, indo direto para a zona de risco, ao lado de Catia e Fernando e Ricardo e Dani. Eles, no entanto, tiveram a nota mais baixa entre as três duplas e se despediram dos competidores que continuam na disputa.

Alinne vinha se superando nas últimas semanas da atração. Em sua quinta apresentação, ela sentiu fores dores na costela e, por recomendação médica, ficou de repouso e apenas acompanhou a apresentação dos colegas.Na semana anterior, Natália Guimarães havia deixado o reality show ao ser eliminada pelo público.

Mas o episódio não foi marcado apenas pela despedida da jornalista da competição. A noite foi bem especial para os jurados e competidores, já que, pela primeira vez em cinco temporadas, as estrelas tiveram a oportunidade de escolher o ritmo que seria dançado e também a música que serviu de de trilha sonora para a coreografia.