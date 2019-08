Itália: Salvini diz que desafiará corte sobre imigrantes

15/08/2019 | 09:07



Um tribunal administrativo de Roma decidiu na quarta-feira, 14, que um navio de resgate espanhol com cerca de 150 migrantes deve ter permissão para entrar nas águas territoriais da Itália, desafiando uma proibição imposta pelo ministro do Interior, Matteo Salvini, líder do partido de extrema-direita Liga.

Ele respondeu que não permitirá a entrada do navio, independentemente do veredicto, causando outro conflito de grande repercussão sobre a questão imigratória - que se mostrou sua maior angariadora de votos. (Com agências internacionais)

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.