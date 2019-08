Coreia do Sul faz aceno comercial ao Japão e diz apoiar negociações

15/08/2019 | 04:29



O presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, fez um aceno ao Japão com a intenção de encerrar a disputa comercial entre os dois países, ao dizer que Seul irá "de bom grado dar as mãos" se Tóquio quiser conversar. Em discurso televisionado nacionalmente, Moon minimizou a ameaça representada por lançamentos balísticos de curto alcance testados pela Coreia do Norte recentemente e expressou a esperança de que os americanos e os norte-coreanos em breve retomarão as negociações nucleares.

"Se um país arma um setor onde tem uma vantagem competitiva, a ordem do livre-comércio pacífico inevitavelmente sofre. Um país que conseguiu o crescimento primeiro não deve largar a escada enquanto outros estão seguindo seus passos", disse Moon, em referência ao Japão. "Se o Japão, melhor tarde do que nunca, escolher o caminho do diálogo e da cooperação, teremos o prazer de dar as mãos." Fonte: Associated Press.