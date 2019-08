Demoliner vence na estreia e enfrentará Soares nas duplas em Cincinnati

14/08/2019 | 23:53



O Masters 1000 de Cincinnati terá um duelo brasileiro na chave de duplas, nos Estados Unidos. Marcelo Demoliner vai duelar com o compatriota Bruno Soares nas oitavas de final, após vencer na estreia, ao lado do russo Daniil Medvedev, os holandeses Robin Haase e Wesley Koolhof por 2 sets a 1, com parciais de 7/5, 1/6 e 10/6, nesta quarta-feira.

Com o confronto nacional garantido, o Brasil terá ao menos um representante nas quartas de final. Além deles, também está na disputa Marcelo Melo que, ao lado do polonês Lukasz Kubot, enfrentam o chileno Cristian Garin e o francês Benoit Paire nesta quinta, pelas oitavas de final.

Nesta quarta, Demoliner e Medvedev, vice-campeão em simples em Montreal, no domingo passado, fizeram um bom primeiro set. Mas caíram totalmente de produção na segunda parcial. Acabaram sofrendo quatro quebras de saque, contra três dos rivais. Mesmo assim, foram soberanos no match tie-break e avançaram na competição norte-americana, que é preparatória para o US Open, o último Grand Slam da temporada.

O duelo entre Demoliner e Soares está marcado para esta quinta-feira, às 16 horas (horário de Brasília). O segundo é o atual campeão em Cincinnati, ao lado do ex-parceiro, o escocês Jamie Murray.

SIMPLES - A rodada desta quarta derrubou três dos principais cabeças de chave da competição: o grego Stefanos Tsitsipas (5º), o japonês Kei Nishikori (6º) e o alemão Alexander Zverev (7º). O tenista da Alemanha, atual número seis do mundo, foi quem protagonizou a maior surpresa, ao ser batido pelo sérvio Miomir Kecmanovic, 58º do mundo, por 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (4/7), 6/2 e 6/4.

Nas oitavas de final, o tenista da Sérvia vai enfrentar o espanhol Roberto Bautista Agut, que avançou ao derrotar o local Frances Tiafoe por 6/3, 3/6 e 6/1.

Tsitsipas, por sua vez, foi eliminado pelo alemão Jan-Lennard Struff por 6/4, 6/7 (5/7) e 7/6 (8/6). Struff terá pela frente Daniil Medvedev, que também venceu em simples nesta quarta, ao superar o francês Benoit Paire por 7/6 (7/2) e 6/1.

Já Nishikori, em duelo japonês, caiu diante do compatriota Yoshihito Nishioka por 7/6 (7/2) e 6/4. O próximo adversário de Nishioka será o australiano Alex De Minaur, que ganhou do local Reilly Opelka por 7/6 (7/3) e 6/4.

Também se despediu de Cincinnati nesta quarta o suíço Stanislas Wawrinka, eliminado pelo russo Andrey Rublev por duplo 6/4. O tenista da Rússia será o rival do suíço Roger Federer nas oitavas de final.

O sérvio Novak Djokovic, primeiro cabeça de chave do torneio, também conheceu seu adversário. Será o espanhol Pablo Carreño Busta, que despachou o local John Isner por 6/4 e 6/7 (1/7).

Ainda nesta quarta avançaram os franceses Lucas Pouille, Richard Gasquet e Adrian Mannarino, o argentino Diego Schwartzman e o belga David Goffin.