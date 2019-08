Bruno Guidorizzi pede demissão do basquete de Santo André

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



14/08/2019 | 23:29



O técnico Bruno Guidorizzi não vai continuar à frente do basquete feminino do Santo André no restante da temporada. O técnico de 37 anos, que era visto como substituto da lendária Laís Elena, surpreendeu ao pedir demissão do time ontem.



Segundo Bruno, não teve um motivo específico para a decisão. “Senti que o clima não estava bom pra mim. Optei por sair mesmo que não tenha nenhuma outra proposta”, explicou o técnico, que sonha em voltar um dia. “Quem sabe no futuro eu retorne. Sai para não atrapalhar”, acrescentou.



Bruno vinha fazendo excelente trabalho à frente do Santo André. Ele chegou ao clube em 2016 para dirigir a categoria sub-17 e logo sagrou-se vice-campeão estadual. No ano seguinte, passou a trabalhar como assistente de Arilza Coraça na equipe adulta e ajudou a reverter situação complicada no Paulista, quando engatou sequência de vitórias até o título.



Depois foi o treinador na conquista dos títulos paulistas de 2018 e nesta temporada, conquistando tricampeonato consecutivo e levando Santo André ao topo do ranking de campeões. Ele disputou ainda duas Ligas Nacionais, mas foi eliminado nos play-offs.