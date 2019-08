Com MP, indústria prevê mais empregos e negócios

Yara Ferraz

do Diário do Grande ABC



15/08/2019 | 07:12



Aprovada ontem na Câmara Federal, a MP (Medida Provisória) da Liberdade Econômica é encarada com otimismo pela indústria do Grande ABC. A proposta deve auxiliar principalmente no aumento da abertura de negócios e na criação de postos de trabalho, segundo avaliação dos diretores das regionais do Ciesp (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo).

Nacionalmente, a estimativa do governo federal é a de que sejam criadas 3,7 milhões de vagas de empregos em dez anos. Além disso, o texto deve gerar um crescimento adicional do PIB (Produto Interno Bruto) em mais de 7% no mesmo período.

Para o diretor titular do Ciesp de São Bernardo, Cláudio Barberini Junior, ainda neste ano, a medida deve representar aumento de 5% no volume de negócios. “Acredito que devem abrir ou legalizar negócios que não estão formalizados. Se você reduz esses custos, a pessoa consegue entrar no mercado e, se cada um contratar mais uma pessoa, o volume de empregos deve aumentar. Lembrando que estamos numa região onde temos bastante consumo, então há demanda para isso”, destacou.

Porém, para que esse número se consolide, ele destacou a importância da aprovação das reformas da Previdência, em trâmite no Senado, e tributária, ainda em análise. “O pior da crise já foi e, atualmente, apesar de não termos grandes crescimentos, estamos estabilizados. Tudo indica que essa medida somada à questão das reformas deve gerar empregos, porém, mais intensamente apenas no ano que vem. As empresas ainda trabalham com ociosidade.”

Apesar de não ter estimativa de números na região, o diretor do Ciesp Diadema, Anuar Dequech Júnior, acredita em resgate da confiança da indústria. “A partir disso, você retoma os investimentos das empresas que conseguiram sobreviver. Acredito que a grande melhora deva acontecer no início do ano que vem, com uma grande impulso na quantidade de negócios. Muitos estavam com medo de contratar porque ainda não temos um ambiente sustentável. Na hora em que o pessoal começar a confiar na economia, as contratações devem acontecer.”

O diretor titular do Ciesp Santo André, que também responde por Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, Norberto Perrella, ponderou que são necessários outros projetos para que a economia regional registre crescimento consolidado. Mesmo assim, avaliou que a desburocratização vai otimizar o trabalho das empresas e trazer benefícios.

“Estamos com problema de mercado e, enquanto essa bagunça toda não tiver equacionada, acredito que não é uma medida isolada que vai gerar empregos. Mas a MP pode tornar a indústria mais competitiva, o que é bom quando ela disputa mercados lá fora. Isso porque a tendência é que essa estrutura venha de maneira mais simplificada”, analisou Perella.

Entre as medidas propostas para auxiliar na desburocratização está a substituição do e-Social, plataforma que unificava o envio das informações do trabalhador, por outro modelo mais simplificado. As novas carteiras de trabalho também serão emitidas digitalmente e os trabalhadores poderão trabalhar aos domingos mediante uma folga dominical a cada quatro quatro semanas (leia mais na arte acima).

Entre os itens retirados do texto votado ontem pela Câmara dos Deputados estão a criação de documento eletrônico para o transporte de bens no País e o corte do adicional de periculosidade para a categoria dos motoboys. A matéria será analisada ainda pelo Senado e tem que ser aprovada até o dia 27 de agosto. Caso, ela não seja analisada até a data, todas as alterações caducam junto com a medida, sendo que se isso acontecer, a proposta deixa de valer e precisa passar pelos mesmos trâmites outra vez. Aprovada antes desse prazo, MP vai para sanção presidencial.