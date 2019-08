14/08/2019 | 20:14



O líder do Partido Trabalhista do Reino Unido, Jeremy Corbyn, defendeu que a oposição se una para derrubar o primeiro-ministro Boris Johnson e evitar que o Reino Unido saia da União Europeia (UE) - o "Brexit" - sem acordo com o bloco econômico.

Em carta a membros da oposição, Corbyn sugere que os parlamentares se unam sob um "governo temporário", comandado por ele próprio, para buscar um adiamento da data-limite de 31 de outubro para o Brexit, e depois convoque novas eleições.

O líder oposicionista diz que enviará um voto de desconfiança no governo contra o Parlamento "assim que tivermos confiança no sucesso" quando a legislatura voltar do recesso, em setembro. Fonte: Associated Press.