Jorginho pede mais três reforços para fechar elenco da Ponte Preta na Série B

14/08/2019 | 18:39



Apesar da vitória contra o Guarani no último domingo, o técnico Jorginho vê necessidade da Ponte Preta contratar mais três reforços antes de fechar o elenco de forma definitiva para a Série B do Campeonato Brasileiro. As posições indicadas pelo treinador são um atacante de lado de campo, um meia de criação e um lateral.

"Precisamos de peças ainda. Queremos um jogador de lado, mais um meia também. A gente não sabe com quem a gente pode contar, tem o (Rafael) Longuine retornando de contusão. Lateral a gente vai precisar, principalmente com a contusão do Guedes. São pelo menos três contratações que a gente vai precisar fazer, sim. Apesar de ter alguns jogadores que jogam em mais de uma posição, o que nos ajuda bastante, a gente sabe o quanto precisa ter um grupo que possa suportar a competição", disse Jorginho.

O pedido do treinador veio com a dificuldade de escalar a equipe para a partida diante do Figueirense, marcado para esta quinta-feira, às 21h30, no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, pela 16.ª rodada. Jorginho não poderá contar com o volante Edson e o atacante Roger, suspensos, além do zagueiro Renan Fonseca e do lateral-esquerdo Guilherme Guedes, lesionados, assim como Arnaldo, no departamento medico há um bom tempo.

A principal novidade entre os relacionados é o meia Rafael Longuine, que não atua há mais de dois meses. Já no time titular entram Airton, Henrique Trevisan e Washington. O treinador, no entanto, deixou uma dúvida no ataque. A disputa será entre João Carlos e Tiago Marques.

Sendo assim, a Ponte Preta deverá ter contra o Figueirense: Ivan; Diego Renan, Airton, Reginaldo e Henrique Trevisan; Washington, Camilo, Gerson Magrão e Matheus Vargas; Marquinhos e João Carlos (Tiago Marques).

Brigando diretamente pelo acesso, a Ponte Preta aparece na sétima posição com 23 pontos, a um do Londrina, o quarto colocado.