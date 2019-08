Câmara rejeita destaques do PSOL e do PCdoB à MP da Liberdade Econômica

14/08/2019 | 18:32



O plenário manteve no texto da Medida Provisória da Liberdade Econômica (881) a autorização de trabalhos aos domingos e feriados. O PSOL tentou alterar o texto com um destaque que foi rejeitado por 233 votos, contra 99 para aceitar.

O PCdoB queria retirar do texto da MP regra de repouso de um domingo a cada 4 semanas, e o destaque foi derrubado por 244 votos. Na sequência, os deputados analisam um pedido do PDT que retira do texto da medida autorização de trabalho aos domingos e feriados.

Depois, há ainda 4 outros destaques na fila que precisaram ser analisados um a um.

O texto-base da MP foi aprovado por volta de 23h de ontem, depois de muitas negociações ao longo do dia, por 345 a favor e 76 contra. A medida perde a validade no dia 27 de agosto. Depois de encontrar resistência entre parlamentares, principalmente por causa de alterações nas regras trabalhistas, o governo e o deputado Jerônimo Goergen (PP-RS), relator da MP, enxugaram o texto para levá-lo a votação.