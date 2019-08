Ator de As Branquelas elogia Whindersson Nunes: O mais engraçado do Brasil

14/08/2019 | 18:11



Como você já viu aqui no ESTRELANDO que Marlon Wayans, conhecido por atuar no filme As Branquelas está de passagem pelo Brasil para divulgar a sua mais nova produção e fazer a gravação de algumas cenas de Adultos, um especial de Whindersson Nunes para plataformas de streaming.

O norte-americano que está simplesmente adorou a passagem, aproveitou as suas redes sociais para rasgar elogios ao brasileiro, e claro, os internautas e fãs dos comediantes ficaram simplesmente enlouquecidos com os elogios.

Passei um tempo ótimo gravando com um dos mais engraçados do Brasil, Whindersson Nunes, uma pessoa ótima. Muito obrigada por me receber em sua casa, amigo.

Uau! Que super elogio, né? Obviamente que o humorista brasileiro ficou extremamente emocionado com uma mensagem vindo de uma pessoa que ele admira tanto e abriu o seu coração falando como se sentiu ao receber Marlon em sua casa e ainda deixou bem claro o quanto é importante ter perseverança com todos os seus desejos em uma publicação no seu Instagram.

É por causa de momentos como esse que eu entendo que somos capazes de QUALQUER COISA! Podemos ser quem nós quisermos, como nós quisermos, não existe fórmula porque tudo que eu fiz até hoje foi ser eu. Tem dias que nós acertamos, tem dias que nós erramos, temos dias de fracasso e não são poucos, mas temos dias de sucesso. E os dias de sucesso são o Marlon Wayans sentado no sofá de sua casa! Simplesmente inacreditável, eu cresci assistindo os filmes desse cara! Definitivamente a pessoa mais de boa que eu conheci na vida, o cara é simplesmente 'diboista' mesmo. Ele chega de boa, senta de boa, toma água de boa, conversa de boa, tudo que o cara faz é de boa demais!

Nitidamente emocionado, né? Mas ele não parou por aí, não! O YouTuber ainda comentou na mesma publicação que aproveitou para aprender um pouco com o ator norte-americano durante o encontro que eles tiveram.

Ele me deu conselhos de como fazer pra nossas ideias serem executadas como nos pensamos. Com a maior atenção do mundo. Eu to desde ontem sem acreditar, obrigado, Marlon! Meus amigos estão sem acreditar, todos eles vivem de comédia, você deu um novo motivo para os meus meninos acreditarem que tudo é possível. Que as pessoas estejam preparadas pro que você me convidou pra fazer, eu não vou decepcionar! Mãe, eu te disse depois do jato que eu não duvidada de nada!