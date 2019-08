Vitor Hugo fica fora de treino do Palmeiras e pode perder quartas da Libertadores

14/08/2019 | 18:01



O técnico Luiz Felipe Scolari, do Palmeiras, tem um novo problema para os próximos jogos da equipe. O zagueiro Vitor Hugo está com uma lesão no abdômen, não participou do treino desta quarta-feira, na Academia de Futebol, e é dúvida até mesmo para os próximos compromissos pelas quartas de final da Copa Libertadores, contra o Grêmio, a partir da próxima semana.

O clube precisa enviar até sexta-feira por e-mail para a Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) a relação de inscritos nas quartas de final da competição e aguarda a recuperação de Vitor Hugo para confirmar os nomes. Felipão pode trocar até dois jogadores em comparação à lista de 30 nomes utilizada para as oitavas de final e pretendia contar com o zagueiro e com o atacante Luiz Adriano.

Antes de abrir o confronto na terça-feira que vem contra o Grêmio, o Palmeiras terá um outro confronto com o mesmo adversário, mas desta vez pelo Campeonato Brasileiro. No sábado, em Porto Alegre, as equipes se enfrentam pela 15ª rodada e o time alviverde terá alguns desfalques. O volante Felipe Melo está suspenso por ter sido expulso contra o Bahia. Já o lateral Diogo Barbosa e meia Zé Rafael levaram o terceiro cartão amarelo e também ficam fora.

A equipe realizou um treino fechado à imprensa na tarde desta quarta-feira. A novidade foi a presença do atacante Carlos Eduardo, recuperado de caxumba. O atacante Willian, por sua vez, foi poupado da atividade para cumprir um cronograma de treinos específico. O elenco volta ao trabalho na tarde de quinta.