Terceira idade conta com atividades gratuitas no Cras

Do Diário do Grande ABC



14/08/2019 | 18:06



Por meio de parceria com o CRI (Centro de Referência do Idoso), a Secretaria de Assistência Social e Cidadania de Ribeirão Pires ampliou as atividades para a terceira idade nos Cras (Centros de Referência de Assistência Social) da cidade a partir deste segundo semestre. As unidades passaram a sediar aulas esportivas e de integração para moradores com mais de 60 anos.

No Cras da Quarta Divisão (Estrada do Sapopemba, 5.055), há aulas de alongamento e de dança. Amanhã, a partir das 9h, terá início o curso Conectando a Melhor Idade – Instruções Sobre o Uso do Celular e Redes Sociais. Ainda há vagas para participar. Mais informações pelo telefone 4824-7052.

O Cras de Ouro Fino Paulista (Rua Eduardo Valeriano Nardelli, 367) disponibiliza aulas de artesanato às segundas-feiras, das 14h às 16h. Interessados podem obter mais informações na unidade ou pelo telefone 4823-9283.

Já a unidade do Jardim Caçula (Rua Fagundes Varela, 7) disponibiliza atividades de alongamento às segundas-feiras em dois horários: das 14h às 15h e das 15h às 16h. Interessados podem se informar no Cras ou pelo número 4828-1327.