14/08/2019 | 17:48



As condições de tempo serão mais estáveis nessa quinta-feira (15) em todo o Grande ABCa, apesar da madrugada fria com 8°C de temperatura mínima prevista. A previsão é de redução gradativa da nebulosidade e as condições de chuva são restritas à madrugada e ao início da manhã, quando pode chover fraco e de forma isolada. O Sol aparecerá com maior intensidade no fim da manhã e durante a tarde, quando a temperatura máxima prevista é de 17°C. Os próximos dias serão de tempo estável, com pouca nebulosidade, sem chuva e temperaturas em elevação. Somente na próxima que semana que a passagem de uma nova frente fria poderá mudar o tempo novamente.