Kourtney Kardashian posa de maiô e mostra que também tem estrias: Amo minhas listrinhas

14/08/2019 | 16:10



Um dos problemas mais comuns no corpo feminino é ao longo dos anos o aparecimento de algumas estrias, seja no peito, no bumbum ou até mesmo nas pernas. E foi no melhor estilo mostrando as estrias e tendo orgulho delas, que Kourtney Kardashian posou na última terça-feira, dia 13, de maiô asa-delta preto para uma campanha de uma conta no Instagram.

O uso excessivo de Photoshop e cirurgia plástica feita pela família já é algo também super conhecido pelo público, mas era claro que aos olhos do público e fãs da artista, as estrias não iriam passar. E diferentemente do que você pode imaginar, os internautas super gostaram de ver a Kardashian ao corpo natural e fizeram muitos comentários positivos.

Muito obrigada por não remover suas marcas de crescimento, comentou um fã.

Eu amo minhas listrinhas!, respondeu Kourtney.

A empresária mostrou que além da auto estima no auge dos seus 40 anos de idade, o seu corpo também está super em alta. Além do maiô asa-delta, a morena ainda apareceu na publicação vestindo óculos escuros e chapéu de palha.