Namorada de Ludmilla chora de ciúmes ao ver cenas quentes entre a cantora e um funkeiro durante um clipe

14/08/2019 | 16:10



Que Ludmilla está estourada já não é novidade para ninguém, mas agora a funkeira está ultrapassando as fronteiras brasileiras e ganhando espaço também internacionalmente. E foi na última terça-feira, dia 13, que além de lotar o espaço onde faria uma apresentação, a cantora ainda mostrou que sabe tocar bateria.

Isso mesmo, de acordo com informações publicadas no jornal Extra, Ludmilla já adquiriu o seu próprio instrumento há dois anos e nesta mesma apresentação Silvana Oliveira, mãe da artista, ainda subiu ao palco e dançou juntinho com a filha.

Além disso, Brunna Gonçalves, namorada de Lud foi vista nos Stories chorando de ciúme ao assistir uma pequena prévia da música Do jeito que tu gosta e em determinado momento ela até fala um pouquinho o que sentiu ao ver a namorada em uma cena tão quente com o funkeiro PK.

Tem uma parte que não dá para ver. Eu não tenho estrutura!

Assim que compartilhou nas redes sociais a imagem em que está quase beijando o funkeiro, os fãs, claro, comentaram em defesa de Brunna e deram total razão à ela.

Agora entendi porque a Brunna chorou!, disse um fã.

Entendi porque ela estava chorando de ciúmes. Eu faria o mesmo, contou outro.

Obviamente, essa não era a reação que Ludmilla queria causar na namorada, mas é necessário entender que deve ser separado o profissional do pessoal, e claro, ciúmes de quem a gente ama também pode acontecer.