BMW X2 M35i entra em pré-venda no Brasil por R$ 320 mil

Leo Alves



14/08/2019 | 16:18

Versão esportiva do BMW X2, a M35i teve a pré-venda iniciada no Brasil. Por R$ 313.950, o modelo pode ser reservado no País, com as primeiras entregas sendo realizadas a partir de setembro.

Com tração integral, o M35i utiliza o motor 2.0 TwinPower Turbo de 306 cv e 450 Nm de torque máximo. A transmissão é a Steptronic de oito marchas com Launch Control. Esse conjunto mecânico faz o SUV acelerar de 0 a 100 km/h em 4,9 segundos, com velocidade máxima de 250 km/h.

BMW X2 M35i: equipamentos

O modelo é equipado com Head-up Display, faróis dianteiros Full-LED, teto solar elétrico panorâmico, seis air bags, pneus BMW Star Marking com tecnologia Run-Flat, controle de estabilidade e tração, sistema Comfort Access com abertura e fechamento automático do porta malas, sistema de som Harman Kardon com amplificador digital e 12 alto falantes, sistema de Navegação Professional com iDrive touch e tela de 8,8 polegadas com tecnologia touch.

Ao todo, são seis tonalidades externas: Branco Alpino (sólida), Preto Safira, Cinza Mineral, Laranja Sunset, Galvanic Gold e Azul Misano (metálicas). Internamente são dois revestimentos disponíveis: Anthracite micro Hexagon/Alcântara Preto com costura Azul; couro Dakota Magma Red/Preto; e couro Dakota Preto/Preto.

