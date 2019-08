Dudu diz que Palmeiras está preparado para ganhar Libertadores: 'Está na hora'

14/08/2019 | 16:03



O atacante Dudu, do Palmeiras, demonstrou nesta quarta-feira otimismo ao falar sobre os próximos compromissos do clube. Em entrevista coletiva na Academia de Futebol, em São Paulo, o jogador se disse ansioso para enfrentar o Grêmio, pelas quartas de final da Copa Libertadores, e afirmou que depois da experiência acumulada no torneio durante os últimos anos, o clube alviverde está mais preparado para ganhar a competição.

"Estamos batendo na trave, passamos perto em 2017, caímos nas oitavas. Ano passado caímos na semi. Está na hora de chegarmos na final, de ganharmos. É muito difícil, temos equipes boas na disputa, mas estamos cada vez mais maduros para ganhar a competição, quem sabe neste ano", afirmou Dudu. O clube vai encarar o Grêmio pelas quartas de final a partir da terça-feira da próxima semana. A partida de ida será na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.

O torneio é um grande objetivo do Palmeiras. A equipe tem disputado a Libertadores de forma consecutiva desde 2016 e tem melhorado as campanhas. Após cair na fase de grupos no primeiro ano e nas oitavas de final na temporada seguinte, o Palmeiras foi semifinalista em 2018. Neste ano o clube voltou a fazer a melhor campanha da fase de grupos, o que dá a vantagem de decidir os confrontos como mandante.

Dudu afirmou que a eliminação no ano passado para o Boca Juniors deixou lições para enfrentar o Grêmio pelas quartas de final. "No jogo contra o Boca faltou um pouco de atenção naquele jogo, tínhamos tudo controlado e tomamos os gols em cinco minutos. Aqui em casa também tomamos gols que quase não tomávamos", disse o atacante. "Contra o Grêmio precisamos da maior atenção para não dar brecha, estamos jogando contra uma equipe de grande qualidade. Um minuto de desatenção traz muito prejuízo", completou.

Por coincidência, o Palmeiras terá antes dos encontros contra o Grêmio pela Libertadores um outro jogo contra a equipe gaúcha pelo Campeonato Brasileiro. A partida será neste sábado, em Porto Alegre, e valerá para a equipe alviverde tentar voltar a vencer pela competição depois de cinco rodadas sem vitória.