14/08/2019 | 15:42



O show da edição deste ano do Criança Esperança será na segunda-feira, 19, após A Dona do Pedaço, e terá como apresentadores Fernanda Gentil, Flávio Canto, Dira Paes, Leandra Leal e Jonathan Azevedo. As arrecadações para o projeto, e que traz a temática de reviver a infância.

Com direção artística de Rafael Dragaud e direção-geral de Antonia Prado, a atração terá Sandy & Junior na abertura, e contará com nomes como Gilberto Gil com Anitta, Luan Santana, Iza e Karol Conká, Michel Teló e Elba Ramalho, Matheus e Kauan, Lulu Santos e Buchecha, Jeniffer Nascimento e Tiago Abravanel.