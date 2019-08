Luchelle Furtado



14/08/2019 | 15:48

Para quem gosta de fugir da água salgada, as cachoeiras acabam sendo uma boa opção para aproveitar a natureza. Todos os continentes abrigam quedas d’água quem encantam os viajantes. Vale destacar que algumas só podem ser observadas de longe, por conta da pressão ou até mesmo da profundidade do poço. Na galeria, veja algumas das cataratas e cachoeiras mais famosas do mundo.

Cataratas e cachoeiras mais famosas do mundo