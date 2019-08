14/08/2019 | 15:36



Chega nesta quarta, 14, às 22h, ao canal E! Entertainment, a terceira temporada de Revenge Body. No reality, Khloé Kardashian une forças com treinadores de Hollywood na tentativa de fazer com que um grupo de pessoas mude de estilo de vida.

Para isso, procuram demonstrar que, ao adotarem uma alimentação saudável unida a atividades físicas, terão ganho na qualidade de vida.

Integram a equipe de Khloé especialistas de saúde, beleza e estilo, que vão ajudar nessa missão.