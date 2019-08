Cunhada de Michel Teló dá detalhes sobre o casamento

14/08/2019 | 15:11



Achou que era o Michel Teló na foto principal? Bem, muita gente também confunde os dois e assim como seu próprio irmão cantor, Teo também está dando grandes passos em seu relacionamento e recentemente contou que iria se casar com Gabi Luthai.

Os dois que mantém um relacionamento já por muito tempo, cerca de seis anos, soltaram algumas informações dos detalhes da cerimônia e da festa. De acordo com alguns vídeos publicados nos Stories de Gabi, a celebração vai ser feita em um campo e ainda eles ainda não decidiram a quantidade exata de padrinhos e madrinhas.

Para quem não sabe, o casamento acontecerá no primeiro semestre de 2020 e a noiva chegou até a entregar algumas informações importantes sobre o seu vestido:

Sob medida, exclusivo! Criado por alguém que vai se conectar com a essência e que vai sonhar junto comigo. Moderno e ao mesmo tempo clássico!

Segundo a própria YouTuber, o seu grande dia será para 500 pessoas assistirem e, claro, vão acontecer alguns ótimos eventos antes de oficializar tudo no altar, como: jantar de noivado, chá de lingerie, chá bar e outros eventinhos. Ela ainda brincou com todos os seus fãs e seguidores ao dividir as expectativas sobre a organização do evento.

Vai ser chique e bagaceira. Eu quero que seja um dia memorável, que seja emocionante, especial e divertido. Vamos celebrar nosso amor ao lado de pessoas que a gente ama!

Que fofa, né!? Tomara que seja um momento realmente muito incrível na vida dela e de Teo Teló!