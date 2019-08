Pai de Anitta se irrita com comentários sobre Luana Piovani durante live

14/08/2019 | 15:10



Mauro Machado, o pai de Anitta, se irritou durante uma live que fazia em seu perfil no Instagram. Mais conhecido como Painitto, ele resolveu encerrar o ao vivo quando percebeu que as pessoas estavam falando muito sobre Luana Piovani. Mauro, então, disparou:

- Acho que quando a pessoa é indesejável, como alguns famosos por aí, a melhor coisa que tem é não dar foco aquilo. Para não ser grosseiro, amanhã a gente vem [fazer live]. Aí vê se entra pessoas aqui que não querem saber da Luana Piovani. Quem quiser saber da Luana Piovani, vai lá em Portugal, liga pra ela, vai no Face dela, vai no Insta dela, vai na p***a toda da Luana Piovani, não vem falar com Painitto. Não quero saber de Luana Piovani, c****e. P***a, mas que saco.

Tenso, hein? Vale lembrar que a única pessoa que evita falar sobre Luana é a própria Anitta, que como você já sabe namora o ex da apresentadora, Pedro Scooby. Recentemente, a atriz expôs o surfista ao dizer que ele não atendia as suas ligações e não deixava que ela falasse com os filhos. Depois, Luana afirmou que Scooby tinha passado um número de telefone errado e que, com a ajuda de uma amiga, conseguiu contatar Dom, Bem e Liz, seus filhos com o ex-marido. Mesmo assim, alegou que não iria mostrar as baixarias que ele escreveu pra ela. Eita!

Painitto vai virar comentarista

Mas nem tudo é polêmica. Segundo informações do colunista Leo Dias, Mauro será comentarista na segunda temporada do programa Anitta Entrou No Grupo, do Multishow. A atração estreará na próxima semana, no dia 20 de agosto. Será que ele se sairá bem?