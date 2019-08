Juliana Paes fala sobre a prisão de sua personagem, Maria da Paz, após atirar em Régis, papel de Reynaldo Gianecchini: - Não imaginava

14/08/2019 | 13:11



E a novela A Dona do Pedaço pegará fogo nos próximos capítulos! A vida da protagonista Maria da Paz, interpretada por Juliana Paes, virará completamente de cabeça para baixo quando ela descobrir o envolvimento de Jô, vivida por Agatha Moreira, e Régis, papel de Reynaldo Gianecchini. Mas o pior ainda está por vir: Maria perde a cabeça e DÁ UM TIRO no marido, indo parar atrás das grades. Eita! Quer saber como tudo isso irá acontecer? Então vamos lá!

Tudo começa quando Régis admite para Jô que se apaixonou de verdade por Maria da Paz. A influencer digital fica totalmente desnorteada com a notícia, e se joga em cima do amado para tentar seduzi-lo.

- Tá brincando comigo... eu sei que me quer... que me deseja... olha pra mim, olha... diz que tudo que tá dizendo é loucura... que eu sou a mulher da sua vida. Olha meu corpo... meu corpo. Ele é teu, dispara a vilã.

Mas é nesse exato momento que Maria da Paz acorda e percebe que Régis não está dormindo com ela. A boleira, então, fica assustada ao ouvir alguns barulhos na casa e pega um revólver, inicialmente com a intenção de se defender. Ela começa a procurar por Régis por toda a casa até chegar ao quarto de Jô. Lá, ela se depara com a filha e o marido seminus e fica mega transtornada, com dificuldade para assimilar que aquilo estava realmente acontecendo. Coitada, né?

- Eu posso explicar, fala Régis, como se isso já não fosse clichê o suficiente.

- Não tem explicação nenhuma. Eu estou vendo. Larga minha filha, desgraçado, larga! [...] Como não é o que estou pensando? Como não é? Eu estou vendo, você no quarto da minha filha, no quarto da minha Josiane... os dois... quase sem roupa... Você seduziu minha filha, desgraçado, se irrita Maria da Paz.

Jô, então, admite com frieza para a mãe que os dois estão juntos desde sempre. No calor do momento e extremamente horrorizada com Régis, a empresária acaba perdendo a cabeça e dá um tiro no malfeitor.

- Eu vou dizer a conversa que você merece. Eu vou resolver essa situação como minha família sempre resolveu... Toma, Régis, toma!

VISH! Mas a situação só piora quando Camilo, vivido por Lee Taylor, chega ao local e diz já saber de tudo que tinha acontecido. Maria da Paz, que alegou para Jô que queria a morte de Régis, assume a autoria do do disparo.

- Eu atirei. Atirava outra vez. Não me arrependo. Até agora eu tava cega. Agora abri os olhos. O Régis mereceu esse tiro. Mereceu.

A boleira, então, vai presa. Entretanto, ela ainda não sabe por quanto tempo ficará atrás das grades - tudo depende se o marido sobreviverá ao tiro. Quanta emoção, hein? Eletrizante!

Juliana Paes, Agatha Moreira e Reynaldo Gianecchini comentam cena

Em entrevista ao jornal Extra, os atores falaram sobre essa reviravolta na novela. Juliana Paes confessou que se surpreendeu bastante com a atitude de sua personagem.

- Quando li a sequência, chorei igual criança como há muito tempo não chorava lendo um capítulo. É difícil eu ficar sem dormir por uma cena. Fiquei muito impressionada, não imaginava que Maria da Paz estaria armada, muito menos que ia dar um tiro, que teria um crime passional envolvido. Fiquei em choque.

Já Giane não via a hora dessa farsa ser descoberta.

- Desde o momento em que a gente sabe que a cena está escrita, gera uma expectativa, uma ansiedade que não se sabe nem como quantificar. Já estava esperando, querendo muito que isso acontecesse. É quando cai a ficha dele de que está apaixonado pela mulher e não quer continuar sendo um canalha. Esse tiro é importante. Régis precisou ir ao extremo para entender. A vida faz isso mesmo. Às vezes, precisa acontecer uma coisa muito grave pra gente começar a entender algumas coisas.

E até mesmo Agatha queria ver a sua vilã sendo prejudicada.

- Estava esperando Maria da Paz abrir os olhos, assim como o público. Eu adorei a sequência! Uma mãe cega de amor e uma filha vazia de amor. É difícil arrumar uma desculpa para justificar os atos de Jô. Não tem defesa! Maravilhoso poder fazer algo tão impactante e esperado pelo público.