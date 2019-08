Ex-atriz da Disney, Bella Thorne, irá estrear como diretora de filme pornô

14/08/2019 | 13:10



Não é novidade que Bella Thorne vira e mexe dá o que falar, afinal, a ex-atriz da Disney já divulgou seus próprios nudes online e até já foi expulsa de um hotel por fumar maconha. Agora, porém, ela resolveu chocar ainda mais ao anunciar sua estreia como diretora de filmes pornô.

Aos 21 anos de idade, Bella é o nome por trás de Her & Him, uma produção adulta feita para um dos maiores sites do gênero. Por meio de um vídeo promocional, divulgado na última terça-feira, dia 13, a atriz (e agora diretora) deu mais detalhes sobre o projeto.

- Minha ideia inicial era criar um filme de terror de Natal, mas ao invés disso fiz um filme bonito e etéreo que explora essa relação entre macho e fêmea, e essa briga pelo domínio, declarou Bella.

Para ela, estar no set de filmagens foi uma tarefa fácil e até bem simples.

- O processo de filmagem foi bastante interessante porque nós tivemos uma f**a real no set, o que eu nunca tinha filmado antes. É um ambiente muito divertido, afirmou ela, que hoje se declara pansexual.

No fim, Bella mandou um recado para os internautas que supostamente não apoiaram a nova fase em sua carreira.

- Se você acha que a pornografia é desconfortável, lamento que você se sinta assim, mas não faça com que outras pessoas se sintam desconfortáveis por estarem bem com ela.

Her & Him estreia no The Oldenburg Film Festival, que será realizado na Alemanha entre os dias 11 a 15 de setembro, e depois ficará disponível para os assinantes do site pornográfico.