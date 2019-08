Honda vai encerrar produção de automóveis na Argentina

Leo Alves



14/08/2019 | 12:48

A Honda anunciou na última terça-feira (13) que vai deixar de fabricar automóveis na Argentina. Fundada em 1978, a fábrica argentina da empresa fica em Campana e também produz motocicletas.

Produção de automóveis Honda na Argentina

Iniciada em 2011, a fabricação de automóveis no local começou com o City, mas atualmente só produzia o HR-V para o mercado argentino. Segundo a nota oficial da Honda, o fim da produção tem como objetivo otimizar a estrutura da fabricação da empresa na América do Sul. Com isso, a fábrica de Campana vai se dedicar apenas às motocicletas, já que a marca japonesa é a líder em vendas.

Venda mantida

Embora tenha decidido não fabricar mais carros na Argentina, a Honda informou que não vai deixar de vender seus modelos no país. Sendo assim, a tendência é que o HR-V, por exemplo, passe a ser importado do Brasil. Os serviços de pós-venda também estão garantidos.

