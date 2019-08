Filho de Betty Lago é dado como morto em disputa judicial pela herança da atriz

14/08/2019 | 12:11



Betty Lago morreu em setembro de 2015 e, quase quatro anos após a sua morte, a herança ainda está sendo discutida - e agora ganhou um novo e bizarro capítulo. Segundo informações do colunista Alessandro Lo-Bianco do A Tarde é Sua, programa da RedeTV!, o filho da atriz, Bernardo, foi dado como morto em documento durante briga judicial com a irmã, Patricia. Pois é!

O consultório jurídico que atende Bernardo disse que houve um erro de digitação do tribunal no papel do processo e, ao lado do nome do rapaz, está escrito falecido. Agora, tanto Bernardo quanto seus advogados irão acionar a justiça para que esse erro seja corrigido o quanto antes.

Essa disputa começou quando, após a morte de Lago, a atriz ter direcionado 80% de sua herança ao filho. Patricia, então, recorreu na justiça porque a lei brasileira exige que a divisão de bens entre filhos tem que ser igualitária.

Eita!